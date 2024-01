"Lien notoire" avec les Frères musulmans : Karim Benzema porte plainte contre Gérald Darmanin

Accusé par Gérald Darmanin d'être en lien avec les Frères musulmans, Karim Benzema a porté plainte pour diffamation, mardi 16 janvier, contre le ministre de l'Intérieur. Dans sa plainte, déposée à la Cour de justice de la République (CJR), le footballeur de 36 ans estime que cette allégation "inexacte" porte atteinte à son honneur.

Karim Benzema contre-attaque. Le Ballon d'Or 2022 a déposé plainte, mardi 16 janvier, pour diffamation contre Gérald Darmanin, a appris TF1info, confirmant une information de RTL. Le 16 octobre dernier, le ministre de l'Intérieur avait pris pour cible l'ancien attaquant de l'équipe de France, affirmant qu'il était "en lien notoire" avec les Frères musulmans, après la publication sur X (ex-Twitter) un message de soutien aux habitants de Gaza victimes, selon le footballeur exilé en Arabie saoudite, de "bombardements injustes" menés par Israël en représailles à l'attaque sanglante du Hamas du 7 octobre.

"Karim Benzema est en lien, on le sait tous, notoire, avec les Frères musulmans, nous nous attaquons à une hydre, que sont les Frères musulmans parce qu'ils donnent un djihadisme d'atmosphère", avait-il affirmé sur CNews, ce que conteste vivement l'ex-star du Real Madrid. Sa sortie avait toutefois déclenché une vague de réactions sur les réseaux sociaux. Des politiques d'extrême droite et de droite s'étaient engouffrés dans la polémique, comme Éric Zemmour ou Nadine Morano.

Des accusations "inexactes" et "attentatoires"

Selon la plainte de Karim Benzema, consultée par l'AFP, ces accusations sont "inexactes", "plus vraisemblablement mensongères, mais en tout cas, faites à dessein" et sont "attentatoires" à son honneur et sa considération. Elle a été déposée par son avocat, Me Hugues Vigier, devant la Cour de justice de la république (CJR), seule juridiction habilitée à poursuivre et juger des membres du gouvernement pour des infractions commises dans l'exercice de leurs fonctions.

Dans le document de 92 pages, dont 80 d'annexes, le joueur de 36 ans, qui évolue à Al-Ittihad et affiche sa foi musulmane, réaffirme "n'avoir jamais eu le moindre lien avec l'organisation des Frères musulmans ni à (sa) connaissance avec quelqu'un qui s'en réclamerait". "Je mesure à quel point je suis, en raison de ma notoriété, instrumentalisé dans des jeux politiques d'autant plus scandaleux que les événements dramatiques depuis le 7 octobre méritent tout autre chose que ce type de déclarations", a, estimant que sa position allait "à contre-courant de celle des 'classes dirigeantes' françaises dans leur grande majorité".

Karim Benzema juge que "nombre de personnes" lui ayant "reproché le caractère déséquilibré de (sa) communication" ont exprimé des propos qui n'étaient "pas davantage" équilibrés, "puisqu'ils n'évoquaient jamais les Gazaouis". Sollicité par TF1info, mercredi 17 janvier, l'entourage du Gérald Darmanin n'a pas souhaité réagir à ce dépôt de plainte.