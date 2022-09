Cold cases : 37 enquêtes reprises par le nouveau pôle

Le plus ancien de ces dossiers pris en charge par le pôle remonte à 1972 avec la disparition, le soir de Noël, de la famille Ménichaud en Charente, alors que les plus récents datent de 2020. Concernant la tuerie de Chevaline (2012) et les disparus du Fort du Tamié en Savoie (2011 et 2012), les échanges sont toujours en cours entre les autorités judiciaires locales et le pôle "cold cases". Sur les 37 dossiers, 16 proviennent du ressort de la cour d’appel de Paris, 4 de l’Isère, 2 des Yvelines.

"D’ici la fin de l’année, une quarantaine d’autres dossiers devraient encore rejoindre le pôle", a déclaré le procureur de la République de Nanterre, Pascal Prache. À terme, l’objectif est que chaque juge d'instruction ait entre 25 et 30 dossiers entre ses mains. "On y arrivera vite mais dépasser ce nombre de dossiers par cabinet d'instruction serait déraisonnable", estime Benjamin Deparis. "On sait qu’il y a une attente forte des familles mais il faut aussi que le pôle puisse fonctionner réellement pour qu’on ait des affaires élucidées", abonde Pascal Prache. Ils espèrent le renfort de 2 ou 3 juges d’instruction supplémentaires dès 2023.