Jean Castex annonce un durcissement des peines pour les agresseurs des forces de l'ordre

Après le meurtre du brigadier d'Avignon, le gouvernement entend durcir le ton. Le Premier ministre Jean Castex a en effet annoncé ce lundi soir, à l'issue d'une réunion avec les représentants des syndicats de policiers à Matignon, un durcissement des peines encourues pour les auteurs d'agressions à l'encontre de policiers ou de gendarmes.

Dans un communiqué, Jean Castex a ainsi précisé que la peine de sûreté pour les personnes condamnées à perpétuité pour un crime commis contre un policier ou un gendarme serait portée à trente ans, et que les possibilités de réduction de peines pour les agresseurs des membres des forces de l'ordre serait strictement limitées. Les violences contre les forces de l'ordre (actuellement punis d'un an d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende) seront "désormais des délits spécifiques plus durement réprimés" et les refus d'obtempérer "punis plus fortement", a-t-il ajouté.