Enquête ouverte après une manifestation de l'ultradroite à Annecy

Selon les médias locaux, ce controversé défilé, qui a eu lieu "aux alentours de 22h", aurait rassemblé une quarantaine de personnes, dont certaines cagoulées, scandant des slogans d'extrême droite. Des contrôles d'identité et des relevés de "signes distinctifs et banderoles" ont d'ores et déjà été effectués par la police, a indiqué la préfecture. "Je condamne fermement la manifestation de militants d'extrême-droite qui a eu lieu hier à Annecy. Elle n'a pas été autorisée et les messages qui sont véhiculés ne sont pas acceptables dans notre démocratie, ni à Annecy, ni ailleurs", a dénoncé François Astrog, le maire de la ville.