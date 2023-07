Policier incarcéré à Marseille : le directeur général de la police nationale a "toute la confiance" de Gérald Darmanin

Le fonctionnaire de police écroué et trois de ses collègues ont été mis en examen dans la nuit de jeudi à vendredi pour "violences en réunion par personne dépositaire de l'autorité publique avec usage ou menace d'une arme ayant entraîné une ITT (incapacité totale de travail) supérieure à 8 jours", et placés sous contrôle judiciaire. Ils sont soupçonnés d'avoir passé à tabac un jeune homme de 21 ans, Hedi, blessé et hospitalisé dans la nuit du 1er au 2 juillet à Marseille, alors en proie à des violences urbaines à la suite de la mort du jeune Nahel, tué par un policier à Nanterre le 27 juin dernier. La victime assure ne pas y avoir pris part. Cette dernière aurait également reçu un tir de LBD dans la tempe.