Policier de la BAC écroué à Marseille : le patron de la police nationale souhaite sa libération

Le centre de Marseille et ses rues commerçantes ont été le théâtre d'émeutes urbaines après la mort de Nahel, un adolescent tué à Nanterre par un policier lors d'un contrôle routier. Hedi, un jeune homme de 21 ans blessé et hospitalisé dans la nuit du 1er au 2 juillet, a assuré avoir été passé à tabac par un groupe de quatre à cinq personnes qu'il avait identifiées comme des policiers de la brigade anticriminalité (BAC), après avoir reçu un tir de LBD dans la tempe.

Le patron de la police s'est déplacé samedi à Marseille pour rencontrer les effectifs très remontés contre ce placement en détention provisoire de leur collègue.

Selon une source syndicale, plusieurs centaines de policiers marseillais se sont mis en arrêt maladie. D'autres ont répondu à l'appel du syndicat Unité SGP Police et se sont mis en "code 562", un jargon policier qui signifie qu'ils n'assument plus que les missions d'urgence et essentielles.