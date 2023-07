Polémique après les propos du directeur de la police : les magistrats rappellent "l'indépendance de la justice"

L'Union syndicale des magistrats (USM, majoritaire) a également réagi dans un communiqué. "Il est des attaques auxquelles on ne doit jamais s’habituer. Hier soir, Frédéric Veaux, directeur général de la police nationale, relayé par le préfet de police de Paris, est monté d’un cran dans l’échelle des attaques à l’autorité judiciaire" écrit-elle. "Il (M. Veaux NDLR) remet publiquement en cause le principe d’égalité devant la loi, utilise sa position institutionnelle pour porter atteinte à l’autorité judiciaire auprès des citoyens et bafoue les principes constitutionnels de séparation des pouvoirs et d’indépendance de la justice" poursuit-elle.

De son côté, le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti a indiqué dans un tweet que "la justice doit poursuivre son travail dans la sérénité et en toute indépendance. C’est une condition indispensable au respect de l’État de droit, qui est le fondement de notre démocratie".