Policier suspecté de féminicide : la famille demande "justice" pour cet "acte inhumain"

Les proches d'Amanda demandent enfin aux médias de la "dignité" et d'arrêter les "tentatives de contact", et aux "associations, organisations et partis politiques de ne plus chercher à récupérer à leur profit le drame intime qu'elle vit depuis 25 jours".

Le 28 janvier dernier, la jeune femme était retrouvée morte, étranglée dans la salle de bain du couple à leur domicile parisien. A suivi une cavale de 26 jours. Ce mardi, le policier suspecté du crime a signalé aux autorités qu'il se trouvait dans le Var, au domicile de son père. Quelques jours plus tôt, son père justement l'avait supplié de se rendre.