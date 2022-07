Policiers blessés à Lyon : un suspect interpellé et placé en garde à vue

Dimanche, le numéro 1 de la place Beauvau avait posté le message suivant. "Suite à l’inacceptable attaque contre les policiers de Lyon, des opérations de police ont lieu. Un des délinquants est étranger, il a été interpellé. Sur mon instruction, il a été placé en rétention et sera expulsé. Les délinquants étrangers n’ont pas leur place en France". Cette interpellation avait eu lieu samedi, mais dimanche, le parquet de Lyon a informé que ce jeune homme était ressorti libre, sans poursuites, de sa garde à vue.

"En lien avec les événements ou non, connu pour de nombreuses mises en cause : vol, violences, menace de mort sur personne dépositaire de l’autorité publique, détention de drogues, violences en réunion… Cet individu n’a rien à faire dans notre pays qui est généreux si on le respecte", avait souligné le ministre de l'Intérieur dans un deuxième tweet.

Selon l'entourage de M. Darmanin dimanche après-midi, le suspect se trouvait en "centre de rétention administrative depuis (dimanche) matin" et devrait être expulsé. Cette décision a été très largement commentée depuis sur les réseaux sociaux et dans les médias.