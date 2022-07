Policiers blessés dans un train Paris-Saint-Malo : des versions contradictoires, l'IGPN saisie

"Il a été procédé à l'interpellation et à la mise en garde à vue de quatre mineurs et d'une personne majeure pour 'violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique' ayant entrainé une incapacité supérieure à huit jours et outrage", rappelle le parquet de Saint-Malo ce jour dans un communiqué.

Puis, il ajoute :"Il résulte des éléments de l'enquête, que deux versions s'opposent sur l'origine et le déclenchement de ces violences : les fonctionnaires de police évoquent le comportement perturbateur du groupe de jeunes durant le trajet, ces derniers font état d'injures raciales à leur égard. Compte tenu de ces éléments, les gardes à vue ont été levées à l'issue des auditions et le parquet de Saint-Malo a saisi l'Inspection Générale de la Police Nationale aux fins de poursuivre les investigations".