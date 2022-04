Policiers jugés pour des propos racistes sur Facebook : "J'ai l'impression que je vais prendre pour tout le monde"

Patrick C., avait posté sous le pseudonyme "Pat Apon" sur la page Facebook "TN Rabiot Police officiel " une réaction suite au placement en garde à vue de trois Soudanais après l'attaque au couteau de Romans-sur-Isère, qui avait fait deux morts en mars 2020. "Ce pays est vraiment devenu la poubelle du monde... Plein le cul vraiment, et on se demande pourquoi les Français ne supportent plus l'immigration. Ça continue par rentrer par tous les trous", écrivait-il, évoquant une "immigration ni choisie, ni qualifiée, ni rien du tout".

À la barre, le brigadier, crâne rasé, lunettes de vue posées sur le front, blouson foncé et pantalon gris, explique avoir intégré le groupe "TN Rabiot police officiel" il y a un peu plus d'une dizaine d'années, avant qu'il ne s'appelle comme ça. "Sur plus de dix ans que j'ai passé sur le groupe c'est arrivé une ou deux fois qu'il y ait eu un commentaire plus que limites. Les débordements étaient très rares" assure le prévenu qui souligne que "Facebook a des contrôles assez costauds" et que "si on déborde, on se fait recadrer".

Son message sur Facebook, il le place sous le coup de la "colère". "J'ai été touché par cette affaire. J'ai fortement réagi par rapport à ça. Ce monsieur (l'une des victimes de Romans-sur-Isère) avait le même âge que moi et il se trouve que j'ai des enfants aussi. Ça n'est pas passé par les filtres du cerveau."

"Ce que j'appelle 'poubelle', c'est pas les gens qui viennent, c'est la France, il n'y a pas de filtres. C'est ça que j'ai voulu dire. On offre l'accueil, l'éducation, le futur à des gens qui finissent pas sortir les couteaux et assassiner des Français", poursuit-il.

Le prévenu dénonce ensuite "l'immigration incontrôlée". "La France laisse rentrer trop de gens sans contrôle, sans suivi. Les mailles du filet sont trop larges et c'est pour ça qu'on finit dans de telles situations. L'État français aurait vocation à protéger ses citoyens et là on voit bien qu'il ne fait pas le job", estime-t-il avant de lancer "Le Soudan c'est la Charia et Roman-sur-Isère c'est la Dolce vita". Pour autant, pour lui, ses propos sur Twitter, "c'est pas de la haine".