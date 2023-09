Policiers tués à Magnanville : l'heure du procès sept ans après l'attentat

Trois couteaux, dont un couteau de boucher avec une lame de 22 cm présentant des traces de sang sont découverts dans la maison. Les enquêteurs trouvent également plusieurs lettres, dont l'une comportant des menaces de mort envers des policiers, des surveillants pénitentiaires, des députés et maires mais aussi des journalistes et rappeurs célèbres dans l'Hexagone. "On vous attendra devant vos demeures, on égorgera vos enfants" peut-on lire notamment sur ces missives.

Les investigations permettent d'établir que l'assassin, après avoir achevé les deux policiers, et alors que le petit garçon de 3 ans est présent dans le pavillon, va, à plusieurs reprises se connecter sur Internet à l'aide de l'ordinateur du couple et poster plusieurs messages grâce à différents supports sur les réseaux sociaux.

À 20h52, il poste une vidéo de revendication sur Facebook live. Dans celle-ci, il affirme qu'il vient de tuer un policier et sa femme et montre l'enfant en indiquant : "Je ne sais pas ce que je vais faire de lui encore". Il y appelle aussi, comme dans le texte retrouvé par les policiers, à tuer certaines catégories de personnes. "L'Euro sera un cimetière. Nous aussi Hollande (...) nous aussi nous serons impitoyables et j'ai été impitoyable avec ce policier et sa femme et dis-toi que j'ai encore son petit".

À 21h50, il poste sur son compte "Mohamed Ali" le message "Voilà la femme, son mari est dans la rue", photo à l'appui.

La vidéo, après sa diffusion sur Facebook, a été reprise par Amaq, organe de propagande de l'État islamique. Dans les appareils électroniques de l'assassin seront retrouvés entre autres la bande audio d'allégeance et de revendication d'Amedy Coulibaly, auteur de l'attentat de l'Hyper Cacher en 2015 ou encore un discours d'Abou Mohammed Al Adnani, porte-parole de l'État islamique.