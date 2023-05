Condamné à un an de prison ferme, Nicolas Sarkozy "se pourvoit en cassation", annonce son avocate

"La justice a beaucoup de mal à reconnaître ses torts, parfois même ses fautes et à se déjuger", a-t-elle poursuivi. "Nicolas Sarkozy est innocent des faits qui lui sont reprochés. Nous poursuivons ce chemin avec force et détermination. Le droit triomphera. Nous irons jusqu'au bout. Cette décision me semble stupéfiante, elle est critiquable, contestable. Nous ne lâcherons pas ce combat, juste, face à une décision particulièrement injuste."

Les avocats de Thierry Herzog et Gilbert Azibert, qui dénoncent une "décision navrante", ont également annoncé un pourvoi en cassation. Nicolas Sarkozy, lui, est ressorti de la salle d'audience sans faire de déclaration.