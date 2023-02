Députées RN victimes de "messages d'intimidation" : une enquête ouverte par le parquet de Paris

La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, avait dénoncé ce jour-là des "pressions" et "intimidations inqualifiables" contre des députées des groupes Renaissance et RN. Outre ces messages, la présidente de l'Assemblée avait mentionné "une lettre particulièrement odieuse d'insultes racistes et de menaces contre elle et contre sa famille" reçu par la présidente de la Commission des Affaires sociales, Fadila Khattabi (Renaissance).