Affaires des écoutes : Nicolas Sarkozy bientôt fixé, la cour d'appel de Paris va rendre sa décision

L'ancien président s'était rendu au premier jour de son nouveau procès, le 5 décembre 2022, pour "défendre son honneur bafoué" et pour répéter n'avoir "jamais corrompu qui que ce soit". En appel, et à la différence du procès en première instance, le parquet a seulement requis du sursis contre les trois prévenus. En l'espèce, trois ans de prison totalement assortis du sursis, ainsi qu'une interdiction des droits civiques pour Nicolas Sarkozy et Gilbert Azibert pendant cinq ans et une interdiction d'exercer la profession d'avocat la même durée pour Thierry Herzog.