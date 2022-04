Polytechnique : une enquête ouverte pour viols et agressions sexuelles

À Polytechnique, le questionnaire a été rempli par environ 2100 jeunes sur les 3300 ayant intégré l’X, comme cet établissement est surnommé, entre 2018 et 2021, "soit plus de 60% de réponses, une très forte participation", a noté le directeur général. "On se doutait qu'il y aurait des cas de violences sexistes et sexuelles qui remonteraient, de harcèlement, d'exhibitionnisme, de contacts non souhaités, car on a aussi une cellule d'écoute qui avait été saisie de certains cas", a souligné le directeur général.

Selon le sondage, 23% des élèves - très majoritairement des femmes - disent avoir subi une agression sexuelle lors de leur scolarité : on s'est frotté à elles, on a touché leurs seins, leurs fesses, on les a embrassées contre leur gré. Plus précisément, onze personnes se sont déclarées victimes d'une tentative de viol ou d'un viol pendant leurs années à l'X. "On est sous le choc, je ne pensais pas que ce questionnaire allait mener jusqu'à recenser des tentatives de viol ou des viols", a ajouté François Bouchet.