Pornographie : la justice saisie pour bloquer cinq sites accessibles aux mineurs

Dans cette procédure en référé (urgence), une date d'audience a été fixée au 24 mai, a appris l'AFP de source judiciaire. "Si la justice en décide ainsi, les sites des éditeurs ne seront plus accessibles à partir du territoire français ou par leurs adresses situées sur le territoire", précise l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, née en janvier de la fusion du CSA et de la Hadopi.

Les internautes "seront alors automatiquement redirigés vers une page d'information expliquant" ce blocage, est-il ajouté. Le cas échéant, l'Arcom pourra également saisir la justice si "les sites bloqués sont rendus accessibles à partir d'autres adresses ('sites miroir')" et "demeurent accessibles aux mineurs". Il pourra aussi "demander au juge d'ordonner" leur déréférencement "par les moteurs de recherche et les annuaires".