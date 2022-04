Pornographie : Omegle, cette messagerie vidéo prisée par les adolescents dans le viseur de la justice

Le cabinet du secrétaire d'État chargé de l'Enfance, Adrien Taquet, a annoncé, ce mercredi 27 avril, qu'il allait signaler à la justice des faits d'exposition des mineurs à la pornographie et à la pédocriminalité sur Omegle. Une plateforme de messagerie américaine très prisée par les adolescents et plus particulièrement les collégiens qui permet de discuter via caméra interposée tout en restant anonyme.