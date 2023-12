Porté disparu, un professeur de français retrouvé mort dans une rivière à Bristol, au Royaume-Uni

Vincent Le Goascoz, professeur de français brestois âgé de 35 ans, qui enseignait depuis 2014 à Bristol (Royaume-Uni) a été retrouvé mort mercredi dans une rivière. Il était recherché depuis samedi dernier. La police britannique privilégie la thèse de l'accident.

Des appels à témoins dans toute la ville et sur les réseaux sociaux qui n'ont rien donné, jusqu'à cette fin tragique. Mercredi 6 décembre, le corps sans vie de Vincent Le Goascoz, professeur de français brestois âgé de 35 ans, qui enseignait depuis 2014 à Bristol, au Royaume-Uni, a été retrouvé mort dans l'Avon, une rivière de la ville. Le corps a été découvert par des plongeurs de la police le long du quai Redcliff.

Le trentenaire avait été vu pour la dernière dans la nuit de vendredi à samedi dernier vers 1h30 du matin rue Redcliff, devant un bar appelé "Totos by the river". Il avait auparavant participé, après son travail, à une fête de Noël ("Xmas party").

Selon les enquêteurs, la piste accidentelle est privilégiée à ce stade des investigations.

La piste accidentelle privilégiée

La police de Bristol a immédiatement alerté la famille du trentenaire de la découverte de son corps et lui a fait part de ses condoléances. Elle a également remercié toutes les personnes qui avaient répondu, pendant plusieurs jours, à l'appel à témoins lancé pour tenter de retrouver le jeune professeur.

Une cagnotte lancée

Dès mercredi, Emily, la petite amie de Vincent Le Goascoz, a lancé une cagnotte en ligne sur le site gofundme.com. Elle avait déjà récolté plus de 15.000 livres ce jeudi.

La jeune femme et son compagnon devaient emménager dans un nouvel appartement le 20 décembre. Ils préparaient déjà les fêtes de Noël et avaient prévu de se marier, et de retourner vivre en France dans les années à venir.

"Je suis perdue et endeuillée. Mon Vincent est parti, notre futur est parti. Ma préoccupation aujourd'hui est de m'assurer que Vincent retrouve la France et qu'il ait des obsèques comme il aurait voulu avoir", conclut-elle dans son message sur le site, avant de remercier tous ses soutiens et de préciser que tous les excédents de la cagnotte seront reversés à la recherche contre le diabète, dont souffrait le jeune homme.