Pour obtenir des maillots dédicacés, un père inventait des maladies graves à son fils

En janvier 2022, ce dernier reçoit une demande d'un père de famille qui souhaite des accessoires de l'équipe pour son fils, qu'il dit âgé de 11-12 ans et atteint d'une leucémie. La première fois, Thomas Félix ne répond pas, mais le quadragénaire le relance, une, puis deux fois. "J'ai fini par répondre. Je lui ai dit : 'On vous invite en VIP au stade, vous rencontrez les joueurs. Et le petit, on lui remettra le maillot'".

En proposant cela, Thomas Félix aura la preuve que l'enfant est bien malade et que ça n'est pas une ruse pour obtenir des biens. Le père de famille lui explique alors que ça n'est pas possible. "Il me dit qu'ils étaient de Bourg-en-Bresse, qu'ils étaient fans, mais qu'en fait ils avaient déménagé il y a six mois et que du coup, ils ne pouvaient pas venir au stade."