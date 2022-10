Pourquoi Patrice Evra sera-t-il jugé lundi ?

L'injure non publique fait encourir à l'ex-latéral une contravention, en l'espèce une amende de 1500 euros. Si l'infraction d'injure publique avait été retenue, il aurait comparu devant le tribunal correctionnel et aurait été passible d'un an d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.

Sollicité, l'avocat du mis en cause n'a pas répondu à l'AFP.