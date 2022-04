Pourquoi le procès de Johnny Depp est-il filmé et pas d’autres ?

"Deux audiences du tribunal ont été diffusées en direct dans tous les médias et Hollywood en profite. Vous savez quel procès n’a pas été montré en direct à la télévision ? Le procès de Ghislaine Maxwell, la partenaire sexuelle dégoutante de Jeffrey Epstein. Ils protègent toujours les pédophiles", s’est indignée Marjorie Taylor Greene, membre républicaine et pro-Trump de la Chambre des représentants aux États-Unis et connue pour avoir adhéré à des théories QAnon. Des doutes qui ont été repris par d’autres citoyens, sur le réseau Twitter : "Pourquoi est-il accepté que le journal télévisé diffuse le procès de Johnny Depp, mais pas celui de Ghislaine Maxwell ?" Ou encore : "Les médias diffusent en direct le procès de Johnny Depp et pas celui de Ghislaine Maxwell parce qu’ils pensent que nous sommes stupides."

Les propos sont différents mais le message envoyé est le même : l’affaire a été dissimulée volontairement. Mais la réalité est ailleurs. Elle a été rappelée par un ancien procureur fédéral, Shanlon Wu, en réponse à Marjorie Taylor Greene : "Saviez-vous que les tribunaux fédéraux n’autorisent pas les caméras dans la salle d’audience ? Le procès de Ghislaine Maxwell était une affaire pénale fédérale portée devant un tribunal fédéral…"