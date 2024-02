Prêches anti-français : l'imam tunisien Mahjoub Mahjoubi arrêté en vue de son expulsion

Mahjoub Mahjoubi a été interpellé par les forces de l'ordre, a appris jeudi l'AFP d'une source proche du dossier. L'imam tunisien, visé par une enquête préliminaire pour apologie du terrorisme, doit être expulsé de l'Hexagone dans les prochains jours.

Une expulsion à venir. Interpellé ce jeudi à son domicile de Bagnols-sur-Cèze (Gard), Mahjoub Mahjoubi s'est vu notifier un arrêté signé par le ministre de l'Intérieur en ce sens. En attendant son départ de l'Hexagone, l'imam tunisien doit être placé dans un centre de rétention en région parisienne, a précisé une source proche du dossier à l'AFP.

L'homme religieux est visé par une enquête préliminaire pour apologie du terrorisme après plusieurs signalements pour des propos qui "remettent en cause les principes de la République" lors de ses prêches.

Dimanche, Gérald Darmanin avait réclamé le retrait du titre de séjour de Mahjoub Mahjoubi en raison d'"appels à la haine". "Instruction a été donnée de prendre un arrêté ministériel d’expulsion contre cet "imam" radical aux propos inacceptables et il a fait l’objet d’une visite domiciliaire et d’une interpellation. Sans la loi immigration, cela n’aurait pas pu être possible. La fermeté est la règle", s'est félicité le pensionnaire de Beauvau, sur X.