Prêches anti-français : Gérald Darmanin demande l'expulsion d'un imam du Gard

Dimanche, l'imam du Gard Mahjoub Mahjoubi a posté une vidéo dans laquelle il s'en prend à la France et à ses valeurs. Les images ont été signalées par plusieurs personnes aux autorités. Gérald Darmanin annonce avoir demandé le retrait du titre de séjour de cet individu en vue de son expulsion du territoire.

Une vidéo postée dimanche sur les réseaux sociaux, vue des milliers de fois et signalée à plusieurs reprises. Sur les images, l'imam de Bagnols-sur-Céze, Mahjoub Mahjoubi, qui, lors d'un prêche, expose clairement sa haine de la France avec des propos sans équivoque. "Toutes les gouvernances vont chuter. C'est fini (...) On n'aura plus tous ces drapeaux tricolores qui nous gangrènent, qui nous font mal à la tête, qui n'ont aucune valeur auprès d'Allah. La seule valeur qu'ils ont, c'est une valeur satanique", déclare celui qui est aussi membre de l'Association des musulmans du Gard rhodanien (AMGR).

Peu après la diffusion des images, un député du Rassemblement national, Nicolas Meizonnet a interpellé le ministre de l'Intérieur à ce sujet. "Écoutez les paroles de Mahjoub Mahjoubi lors d’un prêche. Cet individu est l’imam de Bagnols-sur-Céze, président des mosquées du Gard Rhodanien et vice-président du conseil départemental du culte musulman.

De nationalité tunisienne, que fait-il encore chez nous Gérald Darmanin ?", a-t-il écrit dans un tweet.

Darmanin a demandé le retrait de son titre de séjour

Le ministre de l'Intérieur n'a pas tardé à réagir. Dans un message sur X (ex-Twitter), il expose les mesures qu'il a prises après avoir découvert cette vidéo. "Sur mon instruction, les propos de cet imam ont fait l’objet d’un signalement cette semaine au procureur de la République (...) J’ai demandé le retrait de son titre de séjour en vue de son expulsion du territoire. Aucun appel à la haine ne restera sans réponse", a indiqué Gérald Darmanin.

Dans un autre tweet, le ministre de l'Intérieur affirme qu'à la "demande d'Emmanuel Macron", la lutte contre "l’islam radical et politique" par la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) a été intensifiée. Il souligne par ailleurs qu'il y a eu 26% d'expulsions de plus en 2023 par rapport à 2022.