Première victoire pour le pôle "cold cases" : un septuagénaire poursuivi pour des crimes commis dans les années 90

À l'époque, des traces de sang sont relevées sur la scène du crime, 23 ans plus tard, elles ont révélé l'identité du criminel. Il s'agit de Dominique P., septuagénaire, inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles depuis deux ans pour une autre affaire de viol aggravé. Il se trouve déjà en détention provisoire, soupçonné d'avoir drogué sa femme pendant une décennie, dans le Vaucluse, afin qu'elle se fasse violer, inconsciente, par plus d'une quarantaine d'hommes entre 2010 et 2020. Ce retraité avait été interpellé en septembre 2020 dans un magasin de Carpentras en train de filmer sous les jupes de clientes.

Le travail acharné des enquêteurs vient de mettre au jour une nouvelle partie de son parcours criminel. "Même 23 ans après, on peut encore trouver le moyen de résoudre une affaire. Et c'est pour ça qu'il ne faut surtout jamais s'arrêter de chercher, d'explorer, et aussi surtout d'espérer pour les victimes, bien sûr", affirme Maître Sophie Rault, l'avocate de la victime de tentative de viol, dans la vidéo du JT de 20H en tête de cet article.

Face à ces indices accablants, le suspect a reconnu les faits pour la tentative de viol, mais il conteste toute responsabilité dans le meurtre de 1991. "Il ne s'agit que de rapprochements de modes opératoires parce qu'on n'a pas d'éléments caractéristiques et objectifs tels que l'ADN. Donc j'irai jusqu'au bout pour essayer de faire comprendre à la juridiction qu'ils sont en train de faire fausse route", dénonce maître Béatrice Zavarro, l'avocat de Dominique P.