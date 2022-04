Près de 400 litres d'huile dérobés dans une friterie près de Calais

Un couple de gérants de la friterie Chez LN et Math, près de Calais (Pas-de-Calais), a eu la désagréable surprise de retrouver son local à huile dévalisé. Ces derniers étaient partis en week-end lorsqu'un voisin les a avertis que leur camion avait été forcé ce jeudi 21 avril dans l'après midi, et localisé sur le parking de la station service Total de Coulogne. Le cadenas avait été cassé par les malfaiteurs.

"On est en colère", a pesté le gérant, Mathieu Rault, auprès de France Bleu Coulogne. Trois des fûts du camion ont été remplacés par des fûts vides, ce qui fait environ 370 litres d'huile usagés évaporés. "Quand on fait la vidange de la friteuse, on garde l'huile qui a servi pour la revendre à des centres de recyclage. 400 litres, cela fait environ 150 euros", regrette-t-il. "C'est certainement pour mélanger l'huile au gasoil et faire rouler de vieilles voitures. Et avec le prix de l'huile, les prix de revente dans les centres de recyclage ont aussi augmenté. En volant par exemple 1000 litres, on peut toucher un gros billet !"