"Nous ne tournons pas la page" : près de deux mois après la disparition d'Émile, ses parents "continuent à espérer"

Depuis le 8 juillet et la disparition d'Émile, deux ans et demi, ses parents ne s'étaient pas exprimés dans la presse. Ce mardi 29 août, Marie et Colomban ont finalement accordé une interview au magazine catholique Famille Chrétienne pour la première fois depuis que le garçonnet s'est volatilisé. "Ce n’est pas une décision soudaine, car, assez vite, nous nous sommes rendu compte qu’il nous faudrait le faire, au bon moment et avec un média choisi par nous", a expliqué la mère de l'enfant.