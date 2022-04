Présidentielle : l’antenne de France Inter temporairement piratée à Paris lors de l'annonce des résultats

Au moment des résultats et analyses traditionnels du premier tour de l'élection présidentielle, un "émetteur pirate a soufflé la fréquence de la station", une technique interdite, a précisé la radio, confirmant une information du journal Le Monde. Selon le quotidien, "un discours de quelques minutes dirigé contre les politiques, les technocrates ou encore les journalistes" a été diffusé "en boucle" pendant plus d'une heure et "n'était toujours pas interrompu à 21H27".