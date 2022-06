Perpétuité incompressible pour Abdeslam : qui sont les quatre autres hommes déjà condamnés à cette peine ?

En 2016, la cour d'assises de Loire-Atlantique condamne Yannick Luende Bothelo à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible pour l'assassinat et le viol en 2012 près de Nantes de Marion, une adolescente de 14 ans. L'homme de 29 ans a été reconnu coupable de l'assassinat et du viol, accompagné d'actes de torture et de barbarie, de l'adolescente, dont le corps frappé de 68 coups de couteau avait été découvert le 19 mars 2012 dans des toilettes publiques à Bouguenais, dans l'agglomération nantaise. Il a également été reconnu coupable de l'agression de deux hommes âgés.

Interpellé le jour même de la découverte du corps de Marion, et après avoir agressé deux hommes de 67 et 80 ans, Yannick Luende Bothelo, alors âgé de 25 ans, avait reconnu une grande partie des faits. Il avait expliqué aux enquêteurs, puis aux juges, qu'il était le "Messie" et demandait à parler au président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy. Il avait fait appel, avant de se désister.