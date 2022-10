Prisons : le nombre de détenus proche du record historique

La situation carcérale en France devient de plus en plus critique : sur les 72.350 prisonniers à travers les nombreux établissements pénitentiaires dans l’Hexagone, 14.397 d’entre eux sont actuellement en surnombre par rapport aux places disponibles. Soit une densité carcérale de 119,2%, contre 114,5% en octobre 2021. Certains établissements connaissent une densité carcérale supérieure à 200%, comme Carcassonne (220,3%), Nîmes (215%) et Bordeaux-Gradignan (207,7%).