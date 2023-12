Le record du nombre de détenus en France (encore) battu en décembre

Jamais autant de détenus n'avaient été incarcérés dans les prisons françaises. Leur nombre s'élevait à 75.677 au 1er décembre. La surpopulation carcérale atteint 123,3 %.

Le nombre de détenus en France a atteint un nouveau record au 1er décembre, avec 75.677 personnes incarcérées contre 75.130 le mois précédent, selon des chiffres publiés ce vendredi par le ministère de la Justice. C'est le nombre de détenus le plus élevé jamais enregistré, selon les statistiques de l'administration pénitentiaire.

Les prisons françaises ne comptent pourtant que 61.359 places opérationnelles. La surpopulation carcérale s'établit donc à 123,3 %. Dans les maisons d'arrêt, où sont incarcérés les détenus en attente de jugement et ceux condamnés à de courtes peines, le taux d'occupation est de 148,5 %. Il atteint ou dépasse même les 200 % dans 11 établissements, comme à Bordeaux-Gradignan ou Nîmes. Au total, 17.506 personnes détenues sont actuellement en surnombre par rapport aux places disponibles dans les prisons françaises.

15.000 nouvelles places de prison avant 2027

Cette situation a des conséquences sur les conditions de détention des détenus : plus de 2.700 d'entre eux doivent dormir sur un matelas à même le sol, 600 de plus qu'il y a un an. La part des femmes écrouées (3,7 % de la population carcérale totale) et de mineurs (0,8 %) reste quasiment stable. Par ailleurs, plus de 16.000 personnes placées sous écrou au 1er décembre bénéficiaient d'un aménagement de peine sous bracelet électronique ou d'un placement extérieur.

En juillet dernier, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour cette surpopulation chronique. Pour répondre au problème, le gouvernement compte créer 15.000 places supplémentaires d'ici 2027. Des prisons sont par exemple en construction à Vannes et à Pau. Elles ouvriront en 2027.