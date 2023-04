Prisons : le nombre de détenus atteint un niveau historique en France

Un nouveau pic historique a été atteint dans les prisons françaises au 1er avril avec le niveau inédit de 73.080 détenus accentuant encore la surpopulation carcérale et la pression sur l'exécutif pour tenter d'y remédier. C'est le troisième mois consécutif que le nombre de détenus est à la hausse dans les prisons françaises. Le précédent pic, en décembre 2022, était de 72.836 détenus. Leur nombre avait légèrement baissé en janvier avant de repartir à la hausse en février.

Les prisons françaises comptaient au 1er avril 60.899 places opérationnelles. Avec 73.080 détenus, la densité carcérale globale est de 120% contre 117,1% il y a un an et 118,7% le 1er mars. Le taux d'occupation atteint même 142,2% dans les maisons d'arrêt, où sont incarcérés les détenus en attente de jugement - et donc présumés innocents - et ceux condamnés à de courtes peines.

Contactée par l'AFP, Prune Missoffe, une responsable à l’Observatoire international des prisons (OIP), a déploré une "situation qui ne cesse d’empirer, mois après mois", malgré les alertes sur les "conditions dramatiques de surpopulation" dans les prisons françaises.

"Le gouvernement ne peut continuer à rester indifférent devant l'indignité des conditions de détention et sourd aux appels répétés des observateurs nationaux et internationaux à diminuer le nombre de détenus", a réagi officiellement l'association dans un communiqué.