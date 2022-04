Procès 13-Novembre : Salah Abdeslam dit avoir "renoncé" à se faire exploser dans un café parisien par "humanité"

Dans le box, le Français de 32 ans, polo bleu marine et blanc rayé, gilet noir, barbe et moustache, cheveux courts plaqués vers l'arrière, indique qu'il devait partir en Syrie, mais que les combats "faisaient rage là-bas" selon son frère Brahim qui lui demande donc "de l'aide" ici notamment pour "louer des voitures" et "rapatrier" des gens.

Puis Brahim Abdeslam aurait dit à son cadet que qu'Abdelhamid Abaaoud voulait le "rencontrer". "Abaaoud m'a dit qu'il y avait des projets d'attaques en France, il ne me donne pas les cibles, il me donne un gilet, il me dit : 'Tu vas te faire exploser'. C'était un choc pour moi, j'ai montré que j'étais pas prêt pour ça. J'étais dans une impasse, je peux pas partir (en Syrie), il va finir par me convaincre, et j'ai dit ok ça va je vais y aller", continue l'accusé calmement et distinctement à la cour.