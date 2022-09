Procès de l'attentat de Nice : "violent", "obsédé sexuel", "radicalisé", qui était le terroriste ?

Né le 3 janvier 1985 à M'Saken en Tunisie, Mohamed Lahouaiej-Bouhlel est le second d'une fratrie de dix. Le père de famille est décrit comme "sévère" et "avare" par la famille. Les parents de Mohamed Lahouaiej-Bouhle se souviennent eux d'une "scolarité normale" de leur fils qui contraste avec sa personnalité. Face à cet enfant "solitaire", "taciturne", "agressif", ils le conduisent chez le psychiatre à l'âge de 16 ans.

Malgré ce caractère, Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, devenu étudiant, rencontre sa compagne, Hajer K., alors en vacances en Tunisie. Après un mariage en 2006, le couple s'installe à Nice, lieu de résidence de la jeune femme. De cette union naissent trois enfants : deux filles en 2010 et 2013 et un garçon en 2014.

Hajer K. ne fera que confirmer les témoignages de la famille de Mohamed Lahouaiej-Bouhlel quant à la violence de son mari. En instance de divorce au moment des faits, elle décrit aux enquêteurs des situations extrêmes avec des coups portés y compris pendant les grossesses, des viols, des insultes, menaces et humiliations. Elle révèle aussi des attitudes plus qu'étranges de son mari qui, selon elle, aurait déféqué et uriné dans la chambre mais aussi poignardé l'ours en peluche de sa fille. "Il aimait le mal. Il aimait me brûler avec des pailles. Il me frappait à coups de pieds sur la tête car il voulait voir le sang couler. C'était un monstre, même le diable s'est inspiré de lui", déclare Hajer K. au cours de l'un de ses interrogatoires. La jeune femme affirme avoir alerté plusieurs fois la police de ces faits mais explique que celle-ci n'a "jamais voulu" l'entendre. Elle finira par entamer une procédure de divorce.