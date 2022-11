Accusé de viols, Benjamin Mendy assure qu'il s'arrêtait "lorsqu'une femme disait non"

Répondant aux questions de son avocate, le joueur a assuré à la barre que les relations étaient consenties, affirmant que les femmes "venaient à lui", du fait de son statut de footballeur. "Je sais que je ne suis pas Brad Pitt et je sais que les femmes ne venaient pas vers moi pour ce à quoi je ressemble", a déclaré le défenseur français, âgé de 28 ans.

Selon lui, il aurait commencé à recevoir de nombreux messages le sollicitant suite à son arrivée dans le très populaire club de Manchester City. Les femmes venaient alors vers lui "10 fois plus". "Lorsqu'une femme disait non, je m'arrêtais", a par ailleurs précisé Benjamin Mendy. "Si elles (les femmes) voulaient avoir des rapports sexuels et moi aussi, tout allait bien".