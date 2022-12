Affaire des "écoutes" : Nicolas Sarkozy fait son retour au tribunal

Ce sinueux dossier trouve son origine dans les interceptions téléphoniques de conversations entre Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog début 2014. À l'époque, les deux téléphones de l'ex-homme fort de la droite sont sous écoute et c'est alors que les enquêteurs découvrent l'existence d'une troisième ligne mise en service le 11 janvier 2014 sous l'alias "Paul Bismuth" et dédiée aux échanges entre l'ex-président et son avocat et ami, Thierry Herzog.

Au fil de conversations qu'ils pensent à l'abri des oreilles indiscrètes se dessine, selon l'accusation, un pacte de corruption noué avec Gilbert Azibert, avocat général à la Cour de cassation, qui aurait usé de son influence contre la promesse d'une intervention pour sa carrière. Si le pacte de corruption qui ressort pour le tribunal correctionnel n'a pas abouti, cela suffit selon la loi pour caractériser les délits de corruption et de trafic d'influence.