Éric Dupond-Moretti devant la justice ce lundi : que lui est-il reproché ?

Après que ses pourvois ont été rejetés le 28 juillet dernier par la Cour de cassation, le ministre de la Justice a dit "prendre acte" de cette décision et "atten(dre) avec confiance de se présenter devant" la CJR.

L'audience future "mettra en lumière l’inexistence d’un quelconque conflit d’intérêts dans cette affaire", avaient soutenu ses avocats Me Christophe Ingrain, Me Patrice Spinosi et Me Rémi Lorrain. Le ministre sera finalement défendu par Me Lorrain et Me Jacqueline Laffont, avocate pénaliste qui a défendu Alfred Sirven dans l'"affaire Elf", Charles Pasqua dans l’affaire dite "Pétrole contre nourriture", de Patrice de Maistre dans le cadre de l’affaire Bettencourt ou encore Nicolas Sarkozy dans l’affaire dite des écoutes.

Invité de France Inter, France Télévisions et Le Monde dans l'émission Questions Politiques, le 15 octobre dernier, il a une nouvelle fois clamé son innocence. "Je suis innocent et je compte bien le démontrer" a-t-il martelé.

Éric Dupond-Moretti a toujours contesté toute prise illégale d'intérêts, affirmant qu’il n’avait fait que "suivre les recommandations" de son administration. Pour lui, les syndicats ont procédé à des "manoeuvres politiques" dans le but "d'obtenir un nouveau garde des Sceaux".

Contactés ce vendredi par LCI-TF1 à trois jours du procès de leur client, les avocats du ministre ont indiqué qu’ils ne souhaitaient pas s’exprimer avant l’audience, réservant leurs déclarations à la cour.