Agression du petit-neveu de Brigitte Macron : jusqu'à trois ans et demi de prison ferme requis

Vingt jours après les faits et après un renvoi à l'occasion d'une audience en comparution immédiate le 17 mai, le procès des trois hommes soupçonnés d'avoir agressé le petit-neveu de Brigitte Macron, Jean-Baptiste Trogneux, en marge d'une manifestation non déclarée contre la réforme des retraites s'est déroulé ce lundi.

Les prévenus, âgés de 20, 22 et 34 ans et aux profils de marginaux, comparaissaient en détention provisoire devant le tribunal correctionnel d'Amiens, dans une salle comble. Patron de la célèbre chocolaterie fondée par l'arrière-grand-père de Brigitte Macron, Jean-Baptiste Trogneux, 30 ans, est absent à l'audience.

En fin d'après-midi, le parquet a requis à leur encontre jusqu'à trois ans et demi de prison ferme. Une peine de prison ferme de trois ans et demi a été requise à l'encontre de Yoan, de deux ans et demi à l'encontre de Florian et d'un an et demi à l'encontre d'Adrien, trois hommes au profil de marginaux, pour violences en réunion, le procureur pointant une agression "gratuite, violente et grave" commise le 15 mai.