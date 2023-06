Alexandre Benalla rejugé, cinq ans après les violences du 1er-Mai

On se rappelle tous de cette affaire qui avait agité l'été 2018. Et secoué la Macronie. Trois ans après le scandale politique, Alexandre Benalla est rejugé à partir de ce vendredi 9 juin. L'ex-chargé de mission de l'Élysée devra répondre des faits de "violence en réunion" en marge des manifestations du 1er-Mai 2018. Des faits qui lui avaient valu un an de prison ferme, en première instance.