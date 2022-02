Assassinat du père Hamel : le procès s'ouvre à Paris

Seul l'instigateur présumé de l'attaque Rachid Kassim manque à l'appel. Ce propagandiste français du groupe Etat islamique (EI) est présumé mort dans un bombardement en Irak en février 2017. Il est le seul à être mis en examen pour complicité de l'assassinat du prêtre et de la tentative d'assassinat sur un paroissien, pour avoir "sciemment encouragé et facilité le passage à l'acte" d'Adel Kermiche et Abdel-Malik Petitjean, tous les deux âgés de 19 ans au moment des faits.

Kassim les aurait notamment conseillé, via l'application de communication cryptée Telegram, sur la marche à suivre pour commettre une action violente sur le sol français, et réaliser leur vidéo d'allégeance à l'EI.