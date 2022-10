Catastrophe ferroviaire de Brétigny : la SNCF condamnée ?

C'est l'heure du verdict. Après le procès au printemps dernier, le tribunal d'Evry rend, mercredi 26 octobre, son jugement à l'encontre de la SNCF, SNCF Réseau et d'un ancien cheminot, neuf ans après le déraillement d'un train en gare de Brétigny-sur-Orge, en Essonne, qui avait tué sept personnes et fait des centaines de blessés psychologiques et physiques. Les plus de 200 parties civiles enregistrées espèrent "une délivrance", a indiqué à l'AFP Me Alexandre Varaut, qui en défend une quinzaine.

"C'est une date fatidique mais tant attendue", a abondé Thierry Gomes, président de l'association Entraide et défense des victimes de la catastrophe de Brétigny (EDVCB). À ses yeux, les débats devant le tribunal correctionnel d'Evry ont permis de "mettre en évidence" les "manquements des prévenus", ayant conduit, selon lui, à la mort de ses parents.