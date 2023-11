Prise illégale d’intérêts : Éric Dupond-Moretti assure à la barre n'avoir qu'un but, "réussir" son ministère

L'ancien avocat assure qu’il n’avait alors qu’un "seul but" : "réussir" son "ministère". "Je ne veux pas être désobligeant, M. le président, mais le reste... Je me fous de l'histoire Levrault, je me fiche de l'histoire du PNF. Pardon de le dire comme ça, mais je m'en fiche", lâche-t-il agacé et cramponné au pupitre devant lui. "C'est derrière moi", "mon ancienne vie", "le cadet de mes soucis", ajoute-t-il.

Et de projeter la cour dans la situation dans laquelle il s'est retrouvé à l'été 2020. "Essayez de vous mettre à ma place et d'imaginer un instant ce qui me tombe dessus". Et de poursuivre : "Ce truc-là, ce machin, (les fameuses enquêtes administratives, NDLR) il m'est tombé dessus, pas parce que je l'ai voulu. J'en ai hérité parce qu'il avait été initié par ma prédécesseure. Je me dis à quel point je n'ai pas eu de chance que ces deux dossiers aient été initiés par elle".