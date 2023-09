Procès de Rédoine Faïd : "Je prendrai mes responsabilités des dégâts dans cette affaire-là"

Né en 1972 à Creil (Oise), issu d’une famille algérienne de 11 enfants, Rédoine Faïd a grandi dans un environnement familial aimant et solidaire. À 13 ans, il choisit de travailler les mercredis et vendredis sur les marchés. Côté scolarité, il redouble sa 4e et sa 1ere. Après avoir raté son bac, il met terme à ses études. Passionné de foot et de cinéma, notamment de Michael Mann, qu'il rencontrera en 2009 à Paris, celui qui n'est pas encore un criminel fait ensuite de l’intérim puis devient notamment agent d'escale dans un aéroport.

Mais très vite, il bascule dans l'illégalité. Son entraîneur de foot, Jean-Claude Bisel (délinquant bien connu, condamné notamment pour le meurtre de son gendre en 2018) y est-il pour quelque chose ? "Il a eu une influence, il était plus grand que moi, il avait 14 ou 15 ans de plus. Mais après je me suis fait tout seul", assume l'accusé.