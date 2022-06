VIDÉO - Procès de Dino Scala : "J’ai entendu quelqu’un courir derrière moi", se rappelle une victime

Comme de nombreuses autres victimes présumées, elle s’apprête à croiser pour la première fois le regard de l’homme qui a brisé sa vie : Dino Scala, celui que l’on surnomme "le violeur de la Sambre". "Elles ont été surprises par la taille de la salle d’audience et quand je leur ai dit où il serait, elles se sont déplacées pour être plus loin de lui", déclare Me Caty Richard, avocate de plusieurs victimes présumées.

Dino Scala a semé la terreur dans la vallée de la Sambre, agressant ses victimes pendant 30 ans, toujours en hiver, de dos, dans l’obscurité le long de la Sambre, entre Pont-sur-Sambre - son domicile - et Jeumont, son lieu de travail.