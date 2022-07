Procès de Jawad Bendaoud : après une vive altercation, l'audience est suspendue jusqu'à mardi 13h30

Des coups de colère, des phrases sorties de nulle part, des métaphores hors norme, des incidents mais au final… très peu d’éléments de réponse pour les centaines victimes qui se sont constituées parties civiles.

Ce lundi, au quatrième jour du procès de Jawad Bendaoud, Mohamed Soumah, et Youssef Aït-Boulahcen, l’audience a repris avec des questions sur les faits des avocats de la défense aux deux premiers prévenus, poursuivis pour "recel de malfaiteurs terroristes" et qui encourent en récidive une peine de six ans de prison. Youssef Aït-Boulahcen, poursuivi pour "non-dénonciation de crime" a quant à lui été interrogé jeudi dernier. Après les questions, le tribunal a procédé dès ce lundi au début de l’examen de personnalités des trois prévenus.