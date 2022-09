Procès de l'accident de Millas : la conductrice hospitalisée après s'être effondrée durant l'audience

Au cours de l'audience, Nadine Oliveira a fini par évoquer un "trou noir". Un changement de discours qui a surpris Me Hélène Castello-Picard, l'avocate de plusieurs familles de victimes : "Ce n'est pas très très clair ce trou noir et il y a quelque chose qui m'interroge : vous maintenez que cette barrière est ouverte et après vous avez un trou noir.". Un paradoxe que la prévenue n'est pas parvenue à expliquer.

En guise de réponse, la prévenue est revenue encore une fois sur la scène qui a suivi l'accident : "Quand je lève la tête, je vois les sièges", a-t-elle détaillé avant d'évoquer la violence du choc dans lequel le car a été coupé en deux et les occupants et les sièges projetés en dehors du bus.

À l'évocation de ces faits, la conductrice incriminée s'est effondrée en sanglots. Visiblement bouleversée, elle a été évacuée un temps dans une salle jouxtant la salle d'audience, mais n'est pas parvenue à reprendre ses esprits. Une des victimes viendra même la voir. Après quelques minutes de suspension, la présidente du tribunal, Céline Ballerini, a annoncé la suspension de l'audience jusqu'à lundi prochain. "On ne va pas pouvoir reprendre ce soir parce que je ne sais pas si elle sera en état, si elle va rester là ou être évacuée", a-t-elle indiqué. Et d'ajouter : "On a eu une semaine éprouvante".