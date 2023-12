Procès de l'agression de Yuriy : jusqu'à huit ans de prison pour huit jeunes impliqués

Yuriy, un collégien français de 14 ans né en Ukraine, avait été roué de coups le 15 janvier 2021 sur la dalle de Beaugrenelle, dans le 15ᵉ arrondissement parisien. Huit jeunes ont été condamnés jeudi à des peines allant jusqu'à huit années de prison pour ces faits.

Jeudi, huit jeunes ont été condamnés à Paris par la cour d'assises des mineurs à des peines allant jusqu'à huit années de prison pour leur implication dans la violente agression du jeune Yuriy en 2021, un verdict jugé "mesuré" pour les parties civiles comme la défense.

La sanction la plus lourde a été infligée à un jeune homme de 21 ans, majeur lors des faits, jugé coupable de tentative de meurtre pour avoir asséné des coups de marteau sur la tête de l'adolescent.

Les accusés - six étaient mineurs au moment des faits et deux âgés de 18 ans - étaient jugés à huis clos depuis le 4 décembre. Ils n'avaient pas d'antécédents judiciaires. Le plus lourdement condamné était le seul à comparaître dans le box, en détention provisoire.

La victime n'a pas assisté au verdict

Yuriy, un collégien français de 14 ans né en Ukraine, avait été roué de coups le 15 janvier 2021 sur la dalle de Beaugrenelle, le toit aménagé d'un centre commercial du 15e arrondissement de la capitale.

La vidéo de son agression, devenue virale, avait suscité un vif émoi et braqué les projecteurs sur le phénomène des violences entre bandes rivales.

Ces images montraient une dizaine de jeunes en train de s'acharner à coups de pied, de béquille et de marteau sur Yuriy au sol, avant de l'abandonner sur la dalle. Transporté à l'hôpital dans un état grave, son pronostic vital avait été engagé.

Aujourd'hui âgé de 17 ans, le jeune homme était présent à l'ouverture de l'audience avec sa mère, le 4 décembre.

Il n'était pas là à l'énoncé du verdict.