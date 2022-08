Procès de l'attentat de Nice : François Hollande et Bernard Cazeneuve appelés à la barre

François Hollande et Bernard Cazeneuve seront appelés à la barre dans le procès de l'attentat de Nice. C'est ce que révèle le Journal du Dimanche du 7 août 2022. Selon le JDD, l'ancien président de la République et l'ancien ministre de l'Intérieur, en poste au moment des faits, témoigneront à Paris. Le 14 juillet 2016, sur la Promenade des Anglais, alors que Niçois et touristes profitaient du feu d'artifice annuel, un homme de 31 ans avait foncé sur la foule à bord d'un camion de 19 tonnes tuant 86 personnes. Lors de ce procès qui débutera le 5 septembre, huit personnes seront jugées dont trois pour "associations de malfaiteurs terroriste criminelle". Mais il y aura un absent, le conducteur Mohamed Lahouaiej-Bouhlel abattu par la police.