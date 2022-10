Procès de l'attentat de Nice : les parents du terroriste décrivent un enfant "un peu brutal"

Côté religion, les parents sont musulmans pratiquants. "Je ne suis pas un fanatique" et "je ne suis pas pour l'application de la charia", assure le père, incarcéré à deux reprises pour ses "idées islamistes" sous le régime de Ben Ali. Mais Mohamed Mondher et Chérifa assurent tout ignorer de la radicalisation de leur fils, qui a quitté la Tunisie pour la France en 2007 - à l'âge de 22 ans - et n'est revenu les voir qu'une fois en 2012. "Il n'a jamais été pratiquant. Il n'a jamais été un bon musulman" souligne le père qui rappelle que son fils, qui faisait beaucoup de musculation, sortait aussi beaucoup et buvait de l'alcool.

Me Mouhou, avocat de parties civiles, lui pose alors une question qu'il a posée au frère de Mohamed Merah, Abdelkader. "Comme vous êtes croyant, selon vous, votre fils est en enfer ou au paradis ? ", interroge-t-il. "Comment voulez-vous que je vous réponde. Je sais pas moi s'il est en enfer ou au paradis", rétorque le père de famille.