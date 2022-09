Procès de l'attentat de Nice : 4 minutes et 17 secondes qui ont plongé la ville dans l'horreur

Ils étaient venus en famille, entre amis, en couple, pour assister à l'un des plus beaux spectacles qu'offre chaque année Nice. Ce 14 juillet 2016 est devenu, pour ceux qui ont survécu, leur pire cauchemar. Ce jour-là, en 4 minutes et 17 secondes, la ville a basculé dans l'horreur après qu'un camion fou a foncé dans la foule.

Un an après les attentats de janvier et novembre 2015, le bilan est, encore une fois, lourd : 86 morts dont 15 enfants, des centaines de blessés et des milliers de traumatisés. Les images extraites des caméras de vidéosurveillance et l'exploitation du téléphone du terroriste, après sa neutralisation par la police, ont permis de retracer minutieusement le parcours de l'assaillant avant et pendant l'attaque. En voici le funeste détail.